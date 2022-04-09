Своїх не кидають: переселенці з Харкова вивезли на Буковину півсотні собак (відео)

Цуценят та вагітних собак довелося вивозити під обстрілами, до Чернівців сімейна пара добиралася три доби

Анна Шишковская під обстрілами вивозила собак з Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Ганна Шишковська разом із чоловіком із Харкова вивезли на Буковину понад 40 собак. Про пише Telegram-канал "Україна 24".

У Харкові у них з чоловіком був багатопородний розплідник, з якого вони евакуювали під обстрілами лабрадорів, вівчарок та шпіців.

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"Ми виїжджали під обстрілами, поряд снаряди розривалися за сто метрів, собак багато, вивозили ми всіх їх в одному мікроавтобусі", – розповіла Ганна.

До Чернівців вони доїхали через три доби, в дорозі одне щеня померло, всі собаки довго приходили до тями. Серед вимушених переселенців були і вагітні собаки, вони народили щенят уже під Чернівцями.

"У Харкові залишилося все, на новому місці чоловік намагається облаштувати клітини для цуценят та дорослих собак, на це потрібно багато матеріалів, частину принесли жителі селища, де вони зупинилися", – розповіла вона.

Собаки в умовах війни та історії пов'язані з ними

5 квітня у звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній із розбитих машин . Тварина була дуже змучена. Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один із них вирішив залишити пса собі.

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Свою службу на благо Україні несе службовий собака породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, яка знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області. Він – душа та талісман чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди та всюди.

Через облогу окупантами, українка 17 кілометрів несла на руках свого собаку , щоб перетнути з нею кордон і врятуватися від окупантів.

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