Стефанчук: трьох депутатів Ради хотіли вбити

За словами голови Верховної Ради, йому відомо про яких депутатів йдеться, проте деталізувати він не став

Стефанчук розповів про замахи на депутатів / Колаж "Сьогодні"

В Україні на трьох народних депутатів готувалися замахи ДРГ. Апарат Верховної Ради разом із колегами з відповідних відомств створює їм трохи більші умови щодо забезпечення охорони.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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"Інформація про деяких народних депутатів у мене є. Не можу називати прізвище або деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ тощо. Щодо персонально мене такої інформації немає. Але думаю, що в ставилося завдання – прибрати керівництво держави, комплексно входили всі", – каже Руслан Стефанчук.

За словами голови Верховної Ради, першою метою був президент.

"У мене є інформація щодо трьох народних депутатів. Є інформація, що за ними були якісь замовлення чи ще щось. Ми деяким із них за домовленістю створюємо трохи більші умови щодо забезпечення охорони. Цим займається апарат Верховної Ради разом із колегами з відповідних відомств", – додав Руслан Стефанчук.

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