Спецслужби РФ масово скуповують супутникові знімки України. Що відбувається

Захід віддає важливі дані нашим супротивникам

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські спецслужби почали активно скуповувати за кордоном супутникові знімки України через підставні компанії. Їх цікавить як лінія фронту, так і громадянська інфраструктура. Про це написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про локації у Києві та інші важливі регіони країни.

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"Особливо цікавлять росіян бази нафтопродуктів і транспортні вузли, тобто, цивільна інфраструктура. А також прикордонні переходи, зокрема Рава-Руська та Устилуг", – йдеться у повідомленні.

Крім того, підставні російські компанії скуповують знімки у напрямку Горлівка-Лисичанськ.

За словами Цаплієнка, військові аналітики роблять два висновки за цими даними. Перший позитивний – в окупантів не вистачає власної системи супутникової розвідки. А ось другий — невтішний: наші партнери дуже складно поставляють нам зброю і дуже просто віддають розвіддані противнику, пише журналіст.

"Звісно, можна це пояснити тим, що супутникові картинки є власністю приватних компаній, і вони можуть робити з ними, що хочуть. Проте, не думаю, що партнерським спецслужбам так важко перекрити кисень тим, хто торгує життям українців", — написав він.

Ситуація в Україні

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ВСУ не втомлюються давати ворогові гідну відсіч. Зокрема, на Бахмутському напрямку наступ окупантів захлинувся, вони змушені були відступити. Ще один наступ українські воїни відбили на Новопавлівському напрямку. А у Сєвєродонецьку ЗСУ успішно відбивають спроби штурму. Про ситуацію на фронті звітували у Генеральному штабі ЗСУ.