СБУ перекрила кисень "партії Шарія" під Рівним та затримала зрадника

У Києві правоохоронці затримали агента РФ, який коригував ворожі ракетні обстріли

СБУ накрила осередок "партії Шарія" / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України заблокувала регіональний осередок "партії Шарія", затримала ворожого агента у Києві та колаборанта у Сумській області.

Про це пише пресслужба відомства.

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"На Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів", – йдеться у повідомленні.

У Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. А в Новолуганську через Telegram-месенджер росіянин встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв "гонорар" за інформацію про позиції Збройних сил України та фото місць обстрілів.

На Рівненщині СБУ заблокувала діяльність місцевого осередку "партії Шарія".

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У Києві спецпризначенці СБУ затримали агента РФ, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці.

У Сумській області правоохоронці затримали голову Буринської територіальної громади. Його підозрюють у співпраці з окупантами.

В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста.

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"Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії, вони відповідатимуть за скоєне перед законом!", - додали у повідомленні.

Затримання проросійського блогера

У Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Анатолія Шарія збираються екстрадувати до України протягом найближчих кількох тижнів. Про це "Сьогодні" повідомили джерела у силових структурах.

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