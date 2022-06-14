Вибухи в Одесі: в місті оголосили повітряну тривогу

Раніше пролунало кілька вибухів

Як стверджується, в небі над Одеською областю відпрацювала ППО. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В Одесі та Одеській області станом на 7 ранку було чутно вибухи. Пізніше в місті було оголошено повітряну тривогу. Усіх мешканців просять негайно пройти в укриття.

Про це написав Telegram-канал "Новини Одеса Україна війна".

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Яка ситуація

Як повідомляється, перед тривогою пролунало кілька вибухів.

Пізніше стало відомо про те, що в небі було щось збито – попередньо ракету.

"Залишайтеся в укритті до відбою тривоги! Сьогодні все по-серйозному!" – написали в одному з Telegram-каналів.

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Далі очевидці повідомили, що в небі над Одеською областю "відпрацювала" ППО.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що на чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у море на міні. Раніше одна міна здетонувала в морі за 20 метрів від берега. Також військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні для Одеси, крім дистанційних ракетних ударів, загрози немає, однак є питання "зелених коридорів" для вивезення продовольства з одеських портів.