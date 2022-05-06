У п'ятницю, 6 травня, російські окупанти знову обстріляли ракетами Одеську область, але спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
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"Під вечір противник завдав ракетного удару по Одеському району двома ракетами", – повідомив Марченко.
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Постраждалих нема.
Як розповів речник ОВА Сергій Братчук у відеозверненні, ворог намагається завдавати ракетних ударів по Одесі, але місто тримається.
"Ворог намагається завдавати ракетних ударів по нам, по Одесі, по всіх інших областях України, але ми всі тримаємося. Тому що ми разом. І сьогоднішній ракетний обстріл Одеської області, що відбувся, його насильства були б набагато гіршими, якби не наші сили ППО. За що їм вдячний, також зазначаємо, що ворог починає інтенсивнішу повітряну розвідку", – повідомив Братчук.
Оборона Одеси
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- Трохи раніше російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак .
- 6 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив , що російсько-фашистські війська активно готуються до нападу на Одесу Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.