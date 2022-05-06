Ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю.

Росія знову обстріляла ракетами Одеську область. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 травня, російські окупанти знову обстріляли ракетами Одеську область, але спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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"Під вечір противник завдав ракетного удару по Одеському району двома ракетами", – повідомив Марченко.

Постраждалих нема.

Як розповів речник ОВА Сергій Братчук у відеозверненні, ворог намагається завдавати ракетних ударів по Одесі, але місто тримається.

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"Ворог намагається завдавати ракетних ударів по нам, по Одесі, по всіх інших областях України, але ми всі тримаємося. Тому що ми разом. І сьогоднішній ракетний обстріл Одеської області, що відбувся, його насильства були б набагато гіршими, якби не наші сили ППО. За що їм вдячний, також зазначаємо, що ворог починає інтенсивнішу повітряну розвідку", – повідомив Братчук.

Оборона Одеси