Росія випустила 1080 ракет по території України – Пентагон

Американський чиновник зазначив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації у боєздатному стані, незважаючи на посилені ракетні удари.

Немає наближення загарбників і до Харкова. Чернігів та Маріуполь знаходяться в облозі. Колаж "Сьогодні"

Росія з початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили 1080 ракет.

Про це повідомляє ВПС.

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Американці фіксують також, що наступ окупантів зупинився у всіх напрямках. Не бачать руху ні на:

північному та північно-західному напрямку від Києва

східному, де окупанти знаходяться за 30 кілометрів від Києва

Він зазначив, що подібним чином не вбачають наближення російських підрозділів до Харкова, незважаючи на спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опір українців перешкоджає взяттям цих міст російськими військами.

Американський чиновник зазначив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації у боєздатному стані, незважаючи на посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж системи ППО продовжують збивати російські винищувачі та ракети. Тому повітряний простір над Україною не є повністю контрольованим росіянами. За даними США, у Росії залишилося боєздатними близько 90% резервів бойових сил та засобів, які були зосереджені на кордонах перед початком вторгнення 24 лютого.

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У РФ закінчуються військові ресурси в Україні

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів з "учень", які отримали на іспиті" 200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили" , – сказав голова Міноборони Олексій Рєзніков.