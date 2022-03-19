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Росія випустила 1080 ракет по території України – Пентагон

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19 березня, 05:50
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Американський чиновник зазначив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації у боєздатному стані, незважаючи на посилені ракетні удари.
Немає наближення загарбників і до Харкова. Чернігів та Маріуполь знаходяться в облозі. Колаж "Сьогодні"
Немає наближення загарбників і до Харкова. Чернігів та Маріуполь знаходяться в облозі. Колаж "Сьогодні"

Росія з початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили 1080 ракет.

Про це повідомляє ВПС.

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Деталі

Американці фіксують також, що наступ окупантів зупинився у всіх напрямках. Не бачать руху ні на:

  • північному та північно-західному напрямку від Києва
  • східному, де окупанти знаходяться за 30 кілометрів від Києва

Він зазначив, що подібним чином не вбачають наближення російських підрозділів до Харкова, незважаючи на спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опір українців перешкоджає взяттям цих міст російськими військами.

Американський чиновник зазначив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації у боєздатному стані, незважаючи на посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж системи ППО продовжують збивати російські винищувачі та ракети. Тому повітряний простір над Україною не є повністю контрольованим росіянами. За даними США, у Росії залишилося боєздатними близько 90% резервів бойових сил та засобів, які були зосереджені на кордонах перед початком вторгнення 24 лютого.

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У РФ закінчуються військові ресурси в Україні

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів з "учень", які отримали на іспиті" 200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили" , – сказав голова Міноборони Олексій Рєзніков.

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