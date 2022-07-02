Росія вкрала води із Дніпра на гігантську суму

Водозабір сягає 50 кубометрів в секунду

Росія краде воду з Дніпра для потреб Криму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія, яка вісім років шукала спосіб, як змусити Україну пустити воду з Дніпра в Крим, тепер її просто краде. Збитки становлять приблизно 4 млрд гривень.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Українська екологічна інспекція каже, що росіяни крадуть воду в значних масштабах. Водозабір сягає 50 кубометрів в секунду, а збитки за її самовільне використання складають десятки мільйонів гривень на добу, а саме 32,6 млн.

Відповідно за 125 днів повномасштабної війни РФ заборгувала вже приблизно 4 млрд гривень.

Щоправда, заступник голови державного водного агентства Ігор Гопчак каже, що це дуже приблизні цифри. Українських співробітників російські військові на гідротехнічні споруди не допускають, слідкувати за витратами води доводиться лише з допомогою супутникових знімків.

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"Ці цифри – це пальцем в небо. Точного підрахунку нема, це припущення", – пояснив він.

Водочас, викрадення води з Дніпра може призвести до надзвичайних наслідків – екологічних, технічних і техногенних. Самовільний забір води з Дніпра для потреб Криму впливає і на аграрні підприємства окупованої Херсонської області.

Зрошувальна система на території області була доволі розгалужена, покривала приблизно 300 тисяч га і багато в чому залежала від наповнення Північнокримського каналу. Зараз на деяких ділянках рівень води суттєво понизився.

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Україна перекрила постачання води після окупації Криму

Навесні 2014 року після захоплення Криму російськими військами українська сторона перекрила постачання води з Дніпра на півострів. Київ заявляв, що постачання води відновиться тільки після повернення Криму.

Під час особливо посушливого кримського літа 2020 року, коли обміліли багато водосховищ і постачання питної води кримчанам було суттєво обмежено, українські і російські військові експерти почали говорити про можливість силового сценарію з боку Кремля.

В результаті так і сталося – Росія вторглася в Україну 24 лютого та захопила Херсонську область за лічені дні, відкривши потік води на півострів.

Раніше ми писали, що російські окупанти побоюються можливого контрнаступу Збройних сил України на Крим.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Рєзніков розповів, коли Україна буде готова відвоювати окуповані землі, включаючи Крим.