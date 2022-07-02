Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росія вкрала води із Дніпра на гігантську суму

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 липня, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водозабір сягає 50 кубометрів в секунду
Росія краде воду з Дніпра для потреб Криму.
Росія краде воду з Дніпра для потреб Криму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія, яка вісім років шукала спосіб, як змусити Україну пустити воду з Дніпра в Крим, тепер її просто краде. Збитки становлять приблизно 4 млрд гривень.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Реклама

Українська екологічна інспекція каже, що росіяни крадуть воду в значних масштабах. Водозабір сягає 50 кубометрів в секунду, а збитки за її самовільне використання складають десятки мільйонів гривень на добу, а саме 32,6 млн.

Відповідно за 125 днів повномасштабної війни РФ заборгувала вже приблизно 4 млрд гривень.

Щоправда, заступник голови державного водного агентства Ігор Гопчак каже, що це дуже приблизні цифри. Українських співробітників російські військові на гідротехнічні споруди не допускають, слідкувати за витратами води доводиться лише з допомогою супутникових знімків.

Реклама

"Ці цифри – це пальцем в небо. Точного підрахунку нема, це припущення", – пояснив він.

Водочас, викрадення води з Дніпра може призвести до надзвичайних наслідків – екологічних, технічних і техногенних. Самовільний забір води з Дніпра для потреб Криму впливає і на аграрні підприємства окупованої Херсонської області.

Зрошувальна система на території області була доволі розгалужена, покривала приблизно 300 тисяч га і багато в чому залежала від наповнення Північнокримського каналу. Зараз на деяких ділянках рівень води суттєво понизився.

Реклама

Україна перекрила постачання води після окупації Криму

Навесні 2014 року після захоплення Криму російськими військами українська сторона перекрила постачання води з Дніпра на півострів. Київ заявляв, що постачання води відновиться тільки після повернення Криму.

Під час особливо посушливого кримського літа 2020 року, коли обміліли багато водосховищ і постачання питної води кримчанам було суттєво обмежено, українські і російські військові експерти почали говорити про можливість силового сценарію з боку Кремля.

В результаті так і сталося – Росія вторглася в Україну 24 лютого та захопила Херсонську область за лічені дні, відкривши потік води на півострів.

Раніше ми писали, що російські окупанти побоюються можливого контрнаступу Збройних сил України на Крим.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Рєзніков розповів, коли Україна буде готова відвоювати окуповані землі, включаючи Крим.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 2 липня
1
Особовий склад 35870
Особовий склад
2
Танки 1582
Танки
3
ББМ 3737
ББМ
4
Артилерія 800
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 653
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2614
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

Історія героя
Нескорені
27-річний боєць полку “Азов” з позивним “Мольфар” був начальником зв’язку штабу оборони Маріуполя. До цього хлопець з Прикарпаття 8 років воював на Донбасі. Дивом вижив під час авіаударів росіян по “Азовсталі”, але отримав важкі поранення. А далі була неймовірна евакуація гелікоптерами ЗСУ…
Дивовижна історія порятунку
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19325.46

Binance Coin (BNB)

216.67

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.61

Theta (THETA)

1.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
39,99
-
-
57,99
39,00
-
51,00
57,00
39,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
40,16
-
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,40 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти