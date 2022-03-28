Росія готова відмовитись від низки важливих вимог до України — Financial Times

У Кремлі при цьому продовжують наполягати на невступі України до НАТО

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Кремль уже нібито готовий піти на поступки щодо України, пише британська газета. Financial Times із посиланням на чотирьох людей, "близьких до російсько-українських переговорів".

Зокрема, РФ може погодитися на вступ України до ЄС та на багатосторонні гарантії безпеки України з боку більшості світових держав, насамперед США та Великобританії.

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У проєкті угоди між країнами нібито більше немає пунктів про "демілітаризацію", "денацифікацію" та гарантію статусу російської мови, стверджує видання. Це може означати, що Росія згодна відмовитися від більшості вимог, заради яких вона вторглася в Україну.

Чого хоче РФ

Зазначається, що Росія продовжує наполягати на низці умов. Зокрема, йдеться про відмову України від планів вступу до НАТО та розміщення військових баз третіх країн на її території, а також про гарантії, що Київ не намагатиметься створити ядерну зброю.

Нагадаємо, наступний раунд російсько-українських переговорів має відбутися 29 березня у Стамбулі.

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