Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих досягла 20

Рятувальниками з-під завалів дістали 19 тіл та 1 людина померла у реанімації

Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по будівлі Миколаївської облради зросла до 20 людей. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Реклама

"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.

Реклама

Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Пізніше стало відомо про 12 загиблих. Проте кількість жертв зростає.

Читайте також: