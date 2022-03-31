Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих досягла 20

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по будівлі Миколаївської облради зросла до 20 людей. Рятувальники продовжують розбір завалів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Що відомо про обстріл?
Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Пізніше стало відомо про 12 загиблих. Проте кількість жертв зростає.