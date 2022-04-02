Ракетний удар по Миргороду: війська Росії пошкодили аеропорт

Завдяки ППО Збройних сил України вдалося знищити кілька російських крилатих ракет

Окупанти обстріляли місто о 16:50 / Колаж "Сьгодні"

Російські військові обстріляли МиргородПолтавській області сьогодні, 2 квітня. Через ракетний удар пошкоджено аеропорт і спалахнув склад пально-мастильних матеріалів. Число постраждалих ще невідоме.

Про це повідомляє голова ОДА Дмитро Лунін.

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Обстріл стався о 16.50. Через удар були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому, а також сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

Завдяки ППО Збройних сил України вдалося знищити кілька російських крилатих ракет.

"На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, що ліквідують наслідки обстрілів та пожеж, а також представники Національної поліції", – йдеться у повідомленні.

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Число постраждалих встановлюється.

Окупанти обстріляли житлові будинки у Полтавській області

Російські військові завдали ракетних удари по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах та житлових будинках", – написав Дмитро Лунін.

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