На захопленій окупантами ЧАЕС змогли частково замінити працівників: вони працювали понад 600 годин

На Чорнобильській атомній електростанції, яку захопили військові РФ і утримували там в заручниках співробітників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу й евакуацію людей, які там перебували.
Про це повідомляє державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".
"За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворого), 1 службовця Державної служби надзвичайних ситуацій, 4 "сталкерів", – йдеться у повідомленні.
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Персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов'язки та підтримуючи належний рівень безпеки.
На заміну евакуйованому персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців – працівників станції, які забезпечуватимуть функціонування підприємства.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Невдовзі в Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомляли, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленій окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.