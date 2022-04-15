Намагався видати себе за жінку: на контрольному посту затримали 26-річного українця (фото)

26-річний українець переодягся у жіночий одяг і намагався потрапити до Молдови. Хлопця затримали прикордонникиразом із ТРО на контрольному посту в Одеській області.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Українець був у жіночому одязі. Таким чином він планував потрапити до Молдови. При собі хлопець мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Далі по темі
Кому заборонено виїзд за кордон?
Виїзд за межі Українизаборонено чоловікам віком від 18 до 60 років, однак є винятки:
- чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або укладання військово-лікарської комісії про непридатність до служби;
- особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
- усиновлювачі, опікуни чи ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО.
Раніше ми писали:
- З дітьми та тваринами: які документи потрібні українцю для виїзду за кордон.
- Деяким водіям тепер легше перетнути кордон України: кого стосуються зміни