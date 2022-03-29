Путін після переговорів у Туреччині вже готовий зустрітися із Зеленським – Мединський назвав умову

Керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала, щоб зустріч Путіна та Зеленського пройшла одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС.
Про це повідомляє російське видання "РІА Новини".
Також Мединський заявив, що Росія зробила два кроки щодо деескалації війни в Україні. Зокрема, міністерство оборони Росії знизило бойову активність на Київському та Чернігівському напрямках.
Далі по темі
Окремо керівник росделегації зазначив, що Росія розгляне пропозиції української делегації, про них буде повідомлено Путіну.
Переговори Україна – Росія
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:
- Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
- Наразі щодо жодного пункту сторони не домовилися.
- Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
- Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.
Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.