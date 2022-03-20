Путін готує підземне місто на випадок ядерної війни – генерал Маломуж

Про можливу підготовку бункера побічно свідчать здійснені 17 березня урядові рейси

Путін готує бункер / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво РФ може готувати підземне місто на сході країни на випадок ядерної війни. Росіяни проводять повну ревізію підземних об'єктів.

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю "Обозреватель".

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"Я не думаю, що буде ядерна війна. Але те, що Путін триматиме весь світ на межі, – у цьому немає жодних сумнівів", – сказав генерал.

Про можливу підготовку бункера побічно свідчать здійснені 17 березня урядові рейси. За Союзу там були підземні центри управління, де в автономному режимі можна було жити кілька місяців.

Маломуж сказав, що Путін навряд чи натисне "ядерну кнопку", але розуміє, що війна в Україні може стати детонатором глобального конфлікту з НАТО.

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За словами генерала, росіяни проводять повну ревізію підземних об'єктів, випробування прихованих у глибині під землею систем управління країною та військами.

Маломуж додав, що йдеться про закриті підземні бункери, глибиною в кілька десятків метрів, про ціле містечко. Там є всі системи зв'язку, у тому числі підземні комунікації з іншими регіонами, автономне живлення, незалежне від зовнішніх джерел, автономна модель життєзабезпечення, включаючи очищення повітря. За оцінками Маломужа, у таких бункерах можна жити до року.

Генсекретар ООН попередив про можливу ядерну війну

Поки Захід вирішує, чи надавати Україні потужнішу зброю для протистояння російському агресору чи ні, Генсекретар ООН зрозумів, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Про це повідомляє видання "Welt".

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"Переважна більшість втрат серед цивільного населення та переважна більшість знищеної цивільної інфраструктури були завдані російськими збройними силами у війні з Україною, що може призвести до ескалації та глобального конфлікту", – зазначив Антоніу Гутерріш, чітко назвавши Росію агресором.

Раніше він називав застосування ядерної зброї "немислимим". Наразі перспектива ядерного конфлікту перебуває, на думку генсека ООН, "у межах можливого".

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