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Повторне вторгнення окупантів до Києва не виключено – Павлюк

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 квітня, 17:57
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Павлюк оцінив можливість нового вторгнення окупантів до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"
Павлюк оцінив можливість нового вторгнення окупантів до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк запевняє, що Збройні сили України роблять усе можливе, щоби не підпустити ворога до столиці. Тобто повторний напад не відкидає.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"Ми врахували всі можливі напрямки руху супротивника, якщо буде відновлено наступ. Тому нині інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі, які ми максимально відсунули від Києва, щоб не допустити ні можливості артилерійського обстрілу, ні заходу військ. Повірте, Збройні сили роблять все, щоб не допустити противника навіть близько до Києва. Це велика робота, і я думаю, найближчими тижнями її проведемо. Ці рубежі також займаються військами", – сказав Павлюк.

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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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