Повторне вторгнення окупантів до Києва не виключено – Павлюк

Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій

Павлюк оцінив можливість нового вторгнення окупантів до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк запевняє, що Збройні сили України роблять усе можливе, щоби не підпустити ворога до столиці. Тобто повторний напад не відкидає.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"Ми врахували всі можливі напрямки руху супротивника, якщо буде відновлено наступ. Тому нині інтенсивно облаштовуються нові оборонні рубежі, які ми максимально відсунули від Києва, щоб не допустити ні можливості артилерійського обстрілу, ні заходу військ. Повірте, Збройні сили роблять все, щоб не допустити противника навіть близько до Києва. Це велика робота, і я думаю, найближчими тижнями її проведемо. Ці рубежі також займаються військами", – сказав Павлюк.

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