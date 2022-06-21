Постачання зброї Україні збільшать, – Жданов

Військовий експерт оцінив кількість озброєння, постачання якого узгоджено за підсумками "Рамштайну"

Жданов прогнозує збільшення поставок зброї в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

За підсумками третьої зустрічі контактної групи з оборони України, яка називається "форматом Рамштайн", ЗСУ отримають досить непогані постачання зброї. Однак їх кількість може бути збільшена. Для цього вже виникли передумови.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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За його словами, Україна має отримати сотні одиниць тяжкого озброєння.

"З урахуванням того, що оголосив генерал Міллі, я скажу, що досить непогані постачання. Звичайно, не те, що нам хотілося б, але вже постачання обчислюються з важкого озброєння сотнями одиниць, з легкого озброєння – там уже десятки тисяч. Звичайно, хотілося б, щоб було збільшено (кількість постачань, – ред.). Я думаю, що постачання може бути збільшене", – сказав Жданов.

Він зазначив, що кілька днів тому була спільна заява країн східної Європи та Великобританії із закликом до учасників конференції у Рамштайні збільшити та прискорити постачання важкого озброєння для України.

"Я думаю, що відповідь має бути і відповідно ми отримаємо збільшення (поставок, – ред.)", – переконаний військовий експерт.

Водночас він додав, що важко сказати, яким саме буде це збільшення постачання і якою буде швидкість цих постачань.

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Що отримає Україна за підсумками "Рамштайну"

У Брюсселі у середу, 15 червня, відбулося нове засідання формату "Рамштайн" – контактної групи з питань оборони України із представників оборонних відомств понад 50 держав. Генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

97 тисяч протитанкових систем;

237 броньованих автомобілів;

60 засобів ППО;

250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;

понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зброя, передана Заходом українській армії, допоможе повернути тимчасово окуповані Росією території. включаючи Крим та Донбас.

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Також повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Україні країни Заходу повинні узгодити наприкінці цього місяця на саміті у Мадриді.