Під Ізюмом ЗСУ збили російський винищувач Су-35 та затримали пілота (фото)

Під Ізюмом Харківської області ЗСУ вкотре збили винищувач російських окупантів Су-35. Внаслідок цього пілота було затримано.
Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
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Уламки ворожого літака впали на житлову забудову села. Знищення Су-35 підтверджено також аудіоперехопленням розмови російських загарбників.
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"Су-35, збитий сьогодні під Ізюмом. Збитки оркам — 50 млн доларів. Кожен збитий літак окупантів — це збереження життів десяткам, а можливо сотням наших Героїв і мирних жителів", — написав Геращенко.
ЗСУ вкотре збили винищувач російських окупантів Су-35
Пізніше він повідомив, що катапультованого пілота вдалося затримати.
Катапультованого пілота вдалося затримати
Під Харковом ЗСУ збили російський винищувач Су-35 і затримали льотчика
У четвер, 24 березня, сили протиповітряної оборони ЗСУ на Ізюмському напрямку Харківської області знищили російський винищувач Су-35. Пілота ворожого літака було затримано українськими військовими. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
"Приємно рано-вранці подивитися, як на полі під Ізюмом горять уламки "суперсучасного" Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах", – написав Геращенко.
Затриманим виявився підполковник курського винищувального авіаполку Сергій Косік. За його словами, перший виліт на територію України було здійснено 13 березня. Завдання льотчика було – супровід військової колони та "робота за координатами", які він отримував від старшого штурмана.
Зазначимо, що Су-35 є найновішим літаком ВКС РФ. Його вартість складає 40-65 мільйонів доларів.
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