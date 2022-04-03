Під Ізюмом ЗСУ збили російський винищувач Су-35 та затримали пілота (фото)

Уламки ворожого літака впали на житлову забудову села

Українські захисники збили ворожий Су-35. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Ізюмом Харківської області ЗСУ вкотре збили винищувач російських окупантів Су-35. Внаслідок цього пілота було затримано.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Уламки ворожого літака впали на житлову забудову села. Знищення Су-35 підтверджено також аудіоперехопленням розмови російських загарбників.

"Су-35, збитий сьогодні під Ізюмом. Збитки оркам — 50 млн доларів. Кожен збитий літак окупантів — це збереження життів десяткам, а можливо сотням наших Героїв і мирних жителів", — написав Геращенко.

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ЗСУ вкотре збили винищувач російських окупантів Су-35

Пізніше він повідомив, що катапультованого пілота вдалося затримати.

Катапультованого пілота вдалося затримати

Під Харковом ЗСУ збили російський винищувач Су-35 і затримали льотчика

У четвер, 24 березня, сили протиповітряної оборони ЗСУ на Ізюмському напрямку Харківської області знищили російський винищувач Су-35. Пілота ворожого літака було затримано українськими військовими. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Приємно рано-вранці подивитися, як на полі під Ізюмом горять уламки "суперсучасного" Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах", – написав Геращенко.

Затриманим виявився підполковник курського винищувального авіаполку Сергій Косік. За його словами, перший виліт на територію України було здійснено 13 березня. Завдання льотчика було – супровід військової колони та "робота за координатами", які він отримував від старшого штурмана.

Зазначимо, що Су-35 є найновішим літаком ВКС РФ. Його вартість складає 40-65 мільйонів доларів.

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