Відправили до пекла: ЗСУ показали знищену колону російського десанту

Українські військові знищили чергову колону російської бронетехніки.
Відповідне відео оприлюднило у Facebook командування Сухопутних сил ЗСУ.
"Колону російського десанту відправили до пекла", – йдеться у підписі до відео.
За кадром український військовий рахує втрати окупантів: вісім БМД-3, один танк та інша техніка.
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Озвучені втрати окупантів у війні
У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:
- особовий склад – близько 14700 чоловік;
- танки – 476;
- бойові броньовані машини – 1487;
- артилерійські системи – 230;
- РСЗВ – 74;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 96;
- вертольоти – 118;
- автомобільна техніка – 947;
- кораблі, катери – 3;
- цистерни з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
- спеціальна техніка – 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.