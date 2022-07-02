Віддав життя, прикриваючи відхід побратимів. Історія Героя України Олега Адамовського

Військовий займався благодійністю, його справу продовжує дружина

Олег Адамовський загинув 12 березня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Герой України майор Олег Адамовський загинув 12 березня під Харковом, прикриваючи відхід побратимів. Він був не лише професійним воїном, а й небайдужим громадянином. Захисник займався благодійністю, а тепер цю справу продовжує його дружина.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Біографія

Олег Адамовський народився у селі Урожайне Донецької області. Мріяв бути професійним військовим ще з дитинства, коли уважно слухав розповіді батька про службу в армії. 2014 року закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба з відзнакою. Служив у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, був учасником бойових дій на сході України.

Олег Адамовський. Фото: Армія.Inform

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12 березня 2022 року загинув під час оборони Харкова. Група під його керівництвом під час виконання бойового завдання, натрапила на ворожу засідку. Олег Адамовський до останнього прикривав відхід побратимів, ціною свого життя.

Поховали Олега 15 березня 2022 року у селищі Велика Новосілка на рідній Донеччині. Того ж дня ворожими снарядами було пошкоджено будинок, де він жив з дружиною Ганною Адамовською.

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Олег та Ганна Адамовські. Фото: Міноборони України

Дружина продовжує справу Героя

Олег Адамовський допомагав людям, які того потребували, і бездомним тваринам. Після смерті чоловіка благородну місію взяла на себе вдова Героя – Анна Адамовська.

Після смерті чоловіка благородну місію взяла на себе вдова Героя – Анна Адамовська. Нині вона піклується про притулок для тварин на Київщині, планує зробити це традицією.

Працівники притулку поділились, що саме українські захисники та їхні родини є найактивнішими помічниками:

"Хлопці не тільки боронять нашу землю та наші життя, але й стоять на сторожі людяності".

Нагороди

Військовослужбовець був удостоєний такими державними нагородами:

звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" (2 квітня 2022, посмертно) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

орден Богдана Хмельницького III ступеня (14 березня 2022) – за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Раніше ми розповідали історію 23-річного лейтенанта Віталія Мовчана, який загинув 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, захистивши небо над Луганщиною ціною власного життя.

Також нагадаємо історію Героя України Віктора Головка, який загинув, виносячи побратимів з поля бою.