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Окупанти зайшли до Кирилівки та викрали голову селища

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 21:47
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Раніше Іван Малєєв відмовився від співпраці з окупантами, незважаючи на жорсткий пресинг
Окупанти зайшли до Кирилівки / Колаж "Сьогодні"
Окупанти зайшли до Кирилівки / Колаж "Сьогодні"

Російські військові викрали селищного голову курортної Кирилівки у Запорізькій області. Також у населений пункт заїхало близько 30 БТРів окупантів. Російські військові почали ходити будинками людей і розганяти рибалок.

Деталі

За словами першої заступниці голови селищної ради Марини Логінової, окупанти викрали селищного голову курортної Кирилівки.

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"Сьогодні, 17 квітня 2022 року, приблизно о 13:00 військові Російської Федерації з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину та відвезли у невідомому напрямку. Як було сказано – до комендатури Мелітополя", – повідомила Марина. Логінова.

Російські військові у Кирилівці

РІА Мелітополь пише, що раніше глава Кирилівки відмовився від співпраці з окупантами, незважаючи на жорсткий пресинг. Після цього до населеного пункту заїхало близько 30 БТРів окупантів. Ворожа техніка оточила селище, а російські військові почали ходити будинками.

Місцеві жителі кажуть, що окупанти заявляли про пошук браконьєрів, яких нібито попереджали про заборону лову на мережі. Знайдені рибальські гармати спалювали прямо у дворах, а в бік рибалок, які вийшли в море, відкривали вогонь.

Також російські військові побили чоловіка, забравши з його двору автомобіль та човен.

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Окупанти підривають будинки мирних жителів

Vgorode пише, що вранці у Кирилівці було чути вибухи. Також російські військові ходять по дворах зі списком, у якому імена та номери телефонів, проте кого шукають – незрозуміло.

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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