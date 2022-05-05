Ворог нещадно гатить по Миколаєву забороненими касетними снарядами – ОК "Південь"

Українські військові тримають оборону півдня країни

Ворог знову обстріляв південь України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли Миколаїв "Смерчами". Внаслідок обстрілу пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки, школа, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" Facebook .

Реклама

"Активних наступальних дій з метою просування військ у бік Миколаєва не було, але протягом доби було скоєно кілька обстрілів із реактивних систем залпового вогню "Смерч", – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстрілювали місто системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись завдати максимальної поразки, ворог б'є по житлових та промислових кварталах.

Внаслідок обстрілу снаряди потрапили в газові комунікації, електропідстанцію, об'єкти промисловості та приватні будинки. Також окупанти вдарив ще й у район зоопарку, зруйновано школу.

Реклама

У ході чергової спроби БФ "Орлан-10" вивчити наші позиції на Миколаївщині загинув зенітно-ракетними підрозділами ворожий шпигун.

Реклама

Близько 130 цілей противника вражені ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України.

Втрати противника – 50 осіб та 11 одиниць техніки (2 самохідні Мста-С, 5️ од іниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 1 БПЛА)

Склад корабельного угруповання окупантів у Чорному морі суттєво не змінюється. Три ракетні кораблі та один підводний човен готові завдати ракетного удару, але наші сили оборони та ВДВ цілодобово відслідковують ситуацію і в акваторії Чорного моря, і в повітрі, і в усіх стратегічних напрямках.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.