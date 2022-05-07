Окупанти завдали по Одещині удару 4 крилатими ракетами

По Одеській області російські окупанти нанесли ракетний удар 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Ворог продовжує не лише фізичну руйнацію інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
"Постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі", – наголосили у відомстві.
Внаслідок другого ракетного удару по Одеській області пошкоджено об'єкти інфраструктури
Внаслідок другого за день 3 травня ракетного удару по Одеській області постраждали об'єкти інфраструктури регіону. Повідомляється про потрапляння двох російських ракет. Про це інформують в Telegram-каналі Одеської міської ради.
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"Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.