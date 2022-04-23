План "Ост" від нових фашистів. Росіяни депортують мешканців Маріуполя на Далекий Схід (фото)

Українців планують розмістити по різних населених пунктах Приморського краю

Військові РФ вивозять українців на територію Владивостока / Фото: Колаж: Сьогодні

21 квітня до Владивостока росіяни доправили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили у школах та гуртожитках.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його словами, далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю – "замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії".

Українських дітей депортували до Владивостока

"Найбільший цинізм та показовість ситуації в цій заяві офіційної влади окупантів: кроме того, в самом пункте временного пребывания у детей будут ещё дополнительные занятия, потому что есть трудности с прохождением программы, есть трудности с русским языком", – заявила врио заместителя председателя правительства Приморья – министра образования края Эльвиры Шамоновой", – написав він.

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Планується розміщення людей за різними населеними пунктами Приморського краю

Андрющенко зазначив, що якщо хтось дізнався про свої по фото, то можна звертатися за телефонами: 067 34 51 555 або 050 34 51 555.

У Маріуполі братські могили є майже у кожному районі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як харчуються мешканці окупованого міста, що знаходиться в блокаді більше 50 днів: всього півбулки та пляшка води на день на людину. Місто продовжує занурюватись за межу гуманітарної катастрофи.

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В місті знайшли ще одну братську могилу. У ній у пакетах росіяни сховали частини тіл загиблих маріупольчан. Радник мера зазначив, що такі могили є практично у кожному районі міста.

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