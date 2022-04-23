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План "Ост" від нових фашистів. Росіяни депортують мешканців Маріуполя на Далекий Схід (фото)

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23 квітня, 18:40
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Українців планують розмістити по різних населених пунктах Приморського краю
Військові РФ вивозять українців на територію Владивостока
Військові РФ вивозять українців на територію Владивостока / Фото: Колаж: Сьогодні

21 квітня до Владивостока росіяни доправили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили у школах та гуртожитках.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його словами, далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю – "замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії".

Українських дітей депортували до Владивостока
Українських дітей депортували до Владивостока

"Найбільший цинізм та показовість ситуації в цій заяві офіційної влади окупантів: кроме того, в самом пункте временного пребывания у детей будут ещё дополнительные занятия, потому что есть трудности с прохождением программы, есть трудности с русским языком", – заявила врио заместителя председателя правительства Приморья – министра образования края Эльвиры Шамоновой", – написав він.

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Планується розміщення людей за різними населеними пунктами Приморського краю
Планується розміщення людей за різними населеними пунктами Приморського краю

Андрющенко зазначив, що якщо хтось дізнався про свої по фото, то можна звертатися за телефонами: 067 34 51 555 або 050 34 51 555.

У Маріуполі братські могили є майже у кожному районі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як харчуються мешканці окупованого міста, що знаходиться в блокаді більше 50 днів: всього півбулки та пляшка води на день на людину. Місто продовжує занурюватись за межу гуманітарної катастрофи.

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В місті знайшли ще одну братську могилу. У ній у пакетах росіяни сховали частини тіл загиблих маріупольчан. Радник мера зазначив, що такі могили є практично у кожному районі міста.

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