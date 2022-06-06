Окупантам капець! Яку зброю Швеція передасть ЗСУ

Нова зброя допоможе українським захисникам нищити ворогів

Зброю від Швеції буде в Україні незабаром/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна отримає від Швеції снайперські гвинтівки та протитанкові гранатомети. Стокгольм прийняв нову програму підтримки України у війні з РФ.

Про це повідомляє Army Recognition.

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За даними видання, Україна отримає гвинтівки AG90 і боєприпаси до них, а також 5 тис. гранатометів AT4. Швеція також має намір внести 60 млн шведських крон (6,1 млн доларів) в створений НАТО фонд підтримки ЗСУ.

Варто зазначити, що АТ4 — це 84-мм одноразовий гранатомет виробництва шведської компанії Saab Bofors Dynamics. Він має дальність стрільби від 200 до 600 м і може пробивати броню до 460 мм.

AG 90 — шведський варіант американської снайперської гвинтівки Barrett M82 калібру 12,7 мм. Максимальна дальність стрільби — близько 1,8 км.

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Яку нову зброю Україна отримала від Заходу

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовій успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Крім того, поповнюється парк артилерії 155-мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій.

Також Резніков розповів, що берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

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За словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

Своєю чергою Польща передала ЗСУ самохідні гаубиці KRAB калібру 155 мм, а також навчила українських артилеристів роботі з ними.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу Україні на 700 мільйонів доларів, в рамках якої будуть надані сучасні реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії HIMARS.

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