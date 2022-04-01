Не відключений від SWIFT російський банк фінансує війну проти України – розвідка

"Промзв'язокбанк" 12 березня потрапив до переліку установ, відключених від системи SWIFT, "Газпромбанк" – ні

Чи не відключений від SWIFT російський банк продовжує фінансувати війну. Колаж "Сьогодні"

Через банки окупантів "Промзв'язокбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі безпілотних літальних апаратів, що комплектують для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Деталі

"Російські банки й надалі фінансують російську агресію проти України. Зокрема, встановлено, що через російські "Промзв'язокбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно)", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, "Промзв'язокбанк" 12 березня потрапив до переліку установ, відключених від системи SWIFT, "Газпромбанк" – ні.

"Що стосується "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела лише Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", – заявили в ГУР.

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Які банки точно відключать від SWIFT?

З 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключать 7 російських банків. До списку потрапили: ВТБ, "Росія", "Відкриття", Новікомбанк, Промзв'язокбанк, Радкомбанк та ВЕБ.РФ.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб. До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець та мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова державної корпорації розвитку "ВЕБ". РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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