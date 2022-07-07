Наздогнала карма. Окупанти заарештували зрадника-мера Куп'янська

Поки що немає інформації, за що саме затримали Мацегору

Росіяни затримали Геннадія Мацегору. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти заарештували мера Куп'янська Геннадія Мацегору. Раніше він перейшов на бік загарбників. Наразі міський голова перебуває під вартою.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у рамках єдиного телемарафону.

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"У нас є інформація про те, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників нашої країни, тому що вони не потрібні навіть окупантам", – заявив він.

Синєгубов додав, що поки що немає інформації, за що саме заарештували мера Куп'янська.

Зрада Мацегори

27 лютого куп'янський міський голова запропонував командуванню збройних сил Росії надати підтримку та матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Невдовзі Мацегора зрікся російської влади, заявивши, що попередній його ролик мав сприяти уникненню кровопролиття в його місті, в якому чомусь навіть немає територіальної оборони.

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28 лютого міський голова отримав підозру про держзраду.

"Через його дії територія Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органам державної влади України", – йдеться у заяві генпрокурора.

Раніше ми розповідали, що суд визнав голову Південноміської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність України. Вирок йому ухвалили 21 червня. Чиновнику призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але у підсумку відпустили.