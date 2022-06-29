На півдні ЗСУ розгромили окупантів та їх техніку

Російська армія знову зазнала втрат

ВСУ знову знищили окупантів/Фото: Генштаб, Serhii Mykhalchuk/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують нищити окупантів. На півдні наші військові завдали ударів по загарбниках та їхній техніці.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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ЗСУ вдарили по скупченню ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10".

Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань скорочено вороже військо на 22 росіяни, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 3 одиниці броньованої та 5 – іншої автомобільної техніки і 2 склади боєприпасів.

Нова зброя для ЗСУ

Україна продовжує отримувати зброю від Заходу. Франція передасть ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar.

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Варто зазначити, що нові САУ Україна отримає на додаток до тих 12, які Франція передавала раніше.

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що подібна бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, що знаходяться під обстрілом противника. Лекорню не уточнив, коли Україна їх отримає.

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ не залишили каменя на камені від бази загарбників у глибокому тилу. Також ми писали, що ЗСУ рознесли острів Зміїний.