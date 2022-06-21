Загинув громадянин США, який воював за Україну

Держдеп підтвердив цю інформацію, чоловік був ветераном армії США

Стівен Забельські. Фото: колаж "Сьогодні"

У боях з російськими окупантами в Україні загинув 52-річний громадянин США Стівен Забельські. Згідно з некрологом, опублікованим його сім'єю та підтвердженим Державним департаментом, воїна було вбито у бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Таким чином, Забельські став щонайменше другим американцем, який загинув в Україні на війні.

Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок з сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".

Водночас дипломат вирішив не повідомляти більш детальної інформації "з поваги до сім'ї у цей скрутний час".

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Забельські міг бути ветераном Сухопутних військ США.

Наприкінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Віллі Джозефа Кенселла.

Раніше журнал Rolling Stone з посиланням на кількох людей, знайомих з обставинами смерті Забельські, повідомив, що він був ветераном армії США та загинув, підірвавшись на міні.

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Він був родом з Нью-Йорка і прожив там більшу частину життя, перш ніж переїхати до Флориди в останні кілька років, працював на будівництві.

Раніше ми повідомляли, що колишній британський військовий загинув під Сєвєродонецьком, захищаючи Україну.

Також нагадаємо, Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій присвоїли звання посмертно.