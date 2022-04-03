Китай добиватиметься миру в Україні "власним шляхом" — Reuters

ЄС застеріг Китай від намагань сприяти Росії обходити західні санкції

Китай відмовився засудити дії РФ в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Китай добиватиметься миру в Україні, але робитиме це на власних умовах. Пекін відмовляється від жорсткішої позиції щодо Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Прем'єр Держради КНР Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін добиватиметься миру "власним шляхом". Європейський Союз застеріг Китай від намагань сприяти Росії обходити західні санкції, запроваджені у зв'язку із вторгненням РФ на територію України.

"Ми закликали Китай допомогти припинити війну в Україні. Китай не може заплющувати очі на порушення Росією міжнародного права, — сказав президент Європейської ради Шарль Мішель на брифінгу після саміту. — Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії призведуть до затягування війни".

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що обидві сторони погодилися з тим, що війна, яку Росія називає "спеціальною воєнною операцією", загрожує глобальній безпеці та світовій економіці.

Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Китай завжди прагнув миру, сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у відносинах з міжнародною спільнотою. При цьому країна відмовилась засудити дії РФ в Україні або назвати їх вторгненням і неодноразово критикувала Захід за санкції.

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США допоможуть передати Україні танки Т-72

США посприяють передачі Україні танків радянського виробництва моделі Т-72. Це відбудеться найближчими днями.

Доставка "радянських" танків буде здійснюватися з країн-партнерів НАТО. Очікується, що США допоможуть полегшити відповідне перекидання в Україну танків Т-72, досвід експлуатації яких мають військові ЗСУ.