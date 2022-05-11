Кисельов розповів про особистого крота-вбивцю для Путіна

За словами журналіста, глава Росії отримав від Заходу застереження щодо застосування ядерної зброї

Кисельов розповів про загрозу для Путіна / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін отримав застереження від західних спецслужб: якщо він наважиться застосувати тактичну ядерну зброю, то вони активують "крота", який може вбити главу РФ.

Про це повідомив український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач Євген Кисельов на YouTube-каналі Україна 24.

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"Путін отримав від Заходу застереження про застосування ядерної зброї. Його попередили, що активують "крота", і це будуть дуже великі наслідки для нього", – каже Євген Кисельов.

Ядерної війни не буде?

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував фразу президента Росії Володимира Путіна "Ми маємо вберегти світ від глобальної війни" на параді 9 травня.

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"Перекладаю з кремлівської на російську: ядерної війни не буде, війни з НАТО не буде. Питання: що буде? Буде млява спроба вирішити три основні завдання – вихід на межі Луганської, Донецької, Херсонської областей", – розповів Арестович.

На його думку, далі буде спроба утримання Росією цих кордонів через проведення прихованої мобілізації, приховане перекидання техніки з місць зберігання в Україну для створення угруповання, яке вже не матиме серйозного наступального потенціалу.

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