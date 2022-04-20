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Канада передасть Україні важку артилерію – Трюдо

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 00:36
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Прем'єр-міністр Канади також додав, що він тісно контактує із президентом Володимиром Зеленським
Трюдо про поставки техніки
Трюдо про поставки техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

Канада надішле Україні великокаліберну артилерію. Найближчими днями буде більше деталей з постачання.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє видання The Globe and Mail.

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"Канада направить в Україну важку артилерію. Подробиці ми оголосимо найближчими днями", – сказав він.

Постачання будуть здійснені відповідно до запиту української сторони.

Трюдо також зазначив, що він тісно контактує з президентом Володимиром Зеленським, і Канада дуже чуйно реагує на те, чого потребує Україна.

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Німеччина передасть Україні оборонну зброю

Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді зброї. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну з військової та фінансової точки зору. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може надати зі своїх власних запасів.

Канцлер Німеччини повідомив, що серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.

"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Мета полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.

На запитання, чи поставить Німеччина в Україну сучасні танки "Леопард", він сказав, що Берлін та його західні союзники дійшли висновку, що найдоцільніше постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися. За його словами, союзники координують постачання.

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