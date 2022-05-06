"Історія з Анджеліною тільки починається": в ОПУ розповіли, хто стояв за візитом Джолі

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Даша Зарівна розповіла, хто сприяв візиту голлівудської актриси Анджеліни Джолі в Україну.
Про це Зарівна написала в Facebook.
"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протокола: про "Львівські круасани" він не просив", – написала Зарівна.
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За її словами, це далеко не перший зум Андрія Єрмака та Анджеліни Джолі.
"Наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", – написала Зарівна.
Зум-розмова Анджеліни Джолі з Андрієм Єрмаком
В ОПУ подякували Джолі за підтримку України.
"Розумна, глибока, дуже смілива та сильна жінка. Вдячні за підтримку України", – написала Зарівна.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та займається гуманітарними питаннями. Проте актриса прибула до України з власної ініціативи.
"Анджеліна Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту", – повідомив Метт Солтмарш, офіційний представник ООН.
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