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"Історія з Анджеліною тільки починається": в ОПУ розповіли, хто стояв за візитом Джолі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 00:47
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Також в Офісі президента подякували Анджеліні Джолі за підтримку України
В ОПУ повідомили, хто стояв за візитом Джолі
В ОПУ повідомили, хто стояв за візитом Джолі / Фото: Колаж: Сьогодні

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Даша Зарівна розповіла, хто сприяв візиту голлівудської актриси Анджеліни Джолі в Україну.

Про це Зарівна написала в Facebook.

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"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протокола: про "Львівські круасани" він не просив", – написала Зарівна.

За її словами, це далеко не перший зум Андрія Єрмака та Анджеліни Джолі.

"Наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", – написала Зарівна.

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Зум-розмова Анджеліни Джолі з Андрієм Єрмаком

В ОПУ подякували Джолі за підтримку України.

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"Розумна, глибока, дуже смілива та сильна жінка. Вдячні за підтримку України", – написала Зарівна.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та займається гуманітарними питаннями. Проте актриса прибула до України з власної ініціативи.

"Анджеліна Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту", повідомив Метт Солтмарш, офіційний представник ООН.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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