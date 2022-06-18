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Ідеальна "країна засідок". Том Купер назвав велику проблему РФ в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 червня, 11:45
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Українські захисники продовжують боротися проти російських загарбників
Ситуація на фронті стає серйознішою – Том Купер в огляді. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація на фронті стає серйознішою – Том Купер в огляді. Фото: колаж "Сьогодні"

Австрійський військовий аналітик Том Купер розповів, що зараз відбувається на передовій.

В своєму огляді він заявив, що основна проблема для українців – російська артилерія.

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" Харків. Не впевнений, що там відбувається щось "велике", як стверджують росіяни: справді, вони заявляли багато про що останні кілька днів: спочатку про те, що РФА активно атакує, потім про "великий наступ" — у результаті якого українці, як виявилося, звільнили Сосникову та Шопіно. Основна проблема для українців – російська артилерія, дислокована на північ від кордону: Київ не хоче там завдавати ударів", – йдеться у повідомленні.

Також експерт розповів про ситуацію на напрямі Світлодарськ-Слов'янськ.

"Два дні тому росіяни взяли Богородичне: українці вдарили їм у фланг з півдня, знищивши ще одну БТГ (третю за чотири дні тільки в цьому районі). Як завжди, це була нічна операція під керівництвом спецназу, що росіянам найменше подобається. Я оцінюю Богородичне як "оспорюване" (знову ж таки) — і думаю, що саме за себе говорить те, що українці проводять контратаку в самий розпал "великого" наступу РФА (велике — у лапках, бо РФА явно не вистачає військ для чогось більшого , ніж атаки на лінії фронту в 2-4 км.. "Натомість", росіяни тим часом стверджують, що увійшли до Долині… Що ж, вони могли б це зробити — тільки для того, щоб бути збитими кількома групами українських Су-25 ", – написав Купер.

За його словами, у цьому районі величезні проблеми росіянам завдає місцевості: багато невисоких пагорбів, багато западин та ставків, які використовуються українцями для укриття, багато лісів та невеликих озер, і все це в оточенні невисоких дерев та кущів: ідеальна "країна засідок".

Раніше ми повідомляли, що Том Купер розповів про успіхи України. Аналітик назвав, що саме контролюють ЗСУ.

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Також нагадаємо, експерт Купер розповів про ситуацію з боєприпасами у ЗСУ.

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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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