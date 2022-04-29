Генштаб ЗСУ показав, як "гарно горять" російські окупанти (відео)

Захисники України продовжують знищувати російську техніку разом з окупантами. Росіяни горять живцем на українській землі.
Відео ліквідації російської техніки опублікували у Генштабі ЗСУ.
"Гарно горять. Ось так українські воїни продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою", – підписали відео.
Відомо, що окупантів ліквідували воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з міста Львів.
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Втрати РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 986 (+16) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од.,
- артилерійських систем – 435 (+4) од.,
- РСЗВ – 151 (+0) од.
- засобів ППО – 73 (+1) од.,
- літаків – 189 (+2) од.,
- вертольотів – 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки – 1695 (+7) од.,
- кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.,
- цистерн із ПММ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),
- спеціальної техніки – 31 (+0),
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.