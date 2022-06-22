Генерал Павлюк оцінив ймовірність нового наступу РФ на Київ

Загроза ракетного удару по столиці зберігається

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Росія може спробувати сформувати нові ударні угруповання на Київському та Чернігівському напрямах. При цьому на сьогоднішній день більшою загрозою є можливість ракетного обстрілу Києва. Про це заявив командувач угрупування сил та засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "Укрінформу".

"На сьогодні безпека Києва, Київської області, всієї України забезпечується вздовж лінії зіткнення у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Для ворога Київ залишається головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам'ятати та не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямах за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще достатньо на базах зберігання", — сказав він.

Попри великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор, як і раніше, має значний людський та технічний ресурс, зазначив Павлюк.

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Він додав, що, враховуючи стан та становище військ противника, раптово або в стислий термін це здійснити неможливо. Однак у разі успіху супротивника у Східній операційній зоні значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок та задіяна у формуванні нового ударного угруповання. Отже, небезпека повторного наступу на Київ залишається. Водночас, на думку командувача, на сьогодні більш імовірною є загроза ракетних ударів по Києву.

"Навколо Києва створено досить ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу і постійно вдосконалюється. Проте ймовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує", — сказав генерал-лейтенант.

Попередження від Арестовича

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що найближчими днями велика ймовірність того, що російські війська можуть завдати ракетних ударів по столиці. Жителям міста не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Арестович зазначив, що найнебезпечніший період буде 25-26 червня, пов'язаний він з успішними діями ЗСУ у Чорному морі.