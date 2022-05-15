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Гайдай розповів, яка частина Луганської області під контролем ЗСУ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 23:33
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Окупанти продовжують обстрілювати територію області
Гайдай розповів, що під контролем України мала частина Луганської області/Фото: ООС, https://t.me/luhanskaVTSA. Колаж: "Сьогодні"
Гайдай розповів, що під контролем України мала частина Луганської області/Фото: ООС, https://t.me/luhanskaVTSA. Колаж: "Сьогодні"

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що лише 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

Про це він повідомив у Facebook.

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Деталі

"Під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+села та містечка громад). Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", — повідомив Гайдай.

Він також розповів, що окупанти обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок обстрілу сталася пожежа. До цього у медзакладі було 300 ліжок для лікування пацієнтів, тепер залишилося лише 100 (в місті досі перебувають 10 тисяч людей та ще 5 тисяч в навколишніх селах).

Обласний центр і зараз продовжують обстрілювати, проте евакуація не зупиняється. У неділю, 15 травня, з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей. Авто потрапило під обстріл, але ніхто не постраждав.

Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька.

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Нові цілі РФ на Луганщині

Російська армія планує вкотре перекидати свої війська через річку Сіверський Донець біля села Білогородка Луганської області, де їх багаторазово знищували ЗСУ. Про це повідомив голова регіону Сергій Гайдай у телемарафоні.

За його словами, незабаром РФ перекине свої війська.

"Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть у наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо на чергову "підводну" серію в Білогородці", – додав він.

Також він розповів, скільки техніки рухається сюди.

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"Добу йшла колона техніки ворожої, нарахували приблизно 2500 одиниць з особовим складом, це і танки, і БТР і БМП, тобто готуються вони дуже серйозно. Зараз усі сили кинуті на Луганський напрямок, бо планування Київ за три дні, потім просто Київ, потім хоча б Харків, потім хоч Суми, потім величезний котел Луганської та Донецької областей... Тепер вони підходять до того, що хоча б Луганську область. Це був їхній план.

Також він зазначив, що Донецьку область вони не візьмуть.

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