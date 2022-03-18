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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Фото дня. Українська дівчинка з рушницею та цукеркою слухає Арестовича

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 березня, 12:55
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Фотограф Олексій Кириченко продовжив серію знімків, присвячених війні в Україні
Дитина слухає прогноз Арестовича
Дитина слухає прогноз Арестовича / Фото: Колаж: Сьогодні

В Facebook публіковано новий шедевр, на якому зображено дівчинку з цукеркою та рушницею, яка слухає радника Офісу президента Олексія Арестовича. Знімок зробив фотограф із Києва Олексій Кириченко – батько дівчинки із фотографії.

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Фото української дитини з рушницею та цукеркою стало вірусним. Воно символізує втрачене дитинство мільйонів дітей на цій війні.

В Україні освітній центр Верховної Ради запустив Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир"!. Головний меседж, який Україна транслює на весь світ: Закрийте небо над Україною – збережіть життя!". Адже саме закрите небо може гарантувати нам безпеку, а головне – безпеку для наших дітей.

Під час війни народилося 4,3 тисячі немовлят

Мін'юст України опублікував дані, які стали промінчиком світла та надії – народжується нове життя, незважаючи на війну. Так, з початку війни з Росією у різних куточках України народилося 4311 немовлят. Маленькі українці з'явилися на світ у найважчий момент для нашої країни.

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Крім того, за цей час українці створили майже чотири тисячі нових сімей. 3973 року закохані пари вирішили офіційно одружитися в умовах війни.

Також ми писали, як говорити про війну з дитиною. А також, що робити, як заспокоїти дитину, відповідаючи на її запитання, чому тато не їде з нами?

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