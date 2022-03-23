Європа закриває Росії доступ до метеоданих на континенті

Європейська організація супутникової метеорології EUMETSAT зупинила свою діяльність на території Росії.
Про це написав депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Європейська організація супутникової метеорології EUMETSAT припиняє ділитися метеорологічними даними з Росією" , – написав Гончаренко.
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Річ у тому, що метеорологічні дані можуть відіграти важливу роль у плануванні хімічних чи бактерологічних атак.
Раніше з Росією відмовилися співпрацювати три аналогічні організації.
У США попереджали, що Москва може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї в Україні.
У РФ закінчуються військові ресурси в Україні
У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.
"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів з "навчань", які отримали на іспиті "200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили", – сказав глава Міноборони Олексій Резніков.
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