Європа закриває Росії доступ до метеоданих на континенті

Раніше у США попереджали, що РФ може використати західні метеодані для хімічної атаки

Метеорологічні дані можуть відіграти важливу роль у плануванні хімічних атак / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська організація супутникової метеорології EUMETSAT зупинила свою діяльність на території Росії.

Про це написав депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Європейська організація супутникової метеорології EUMETSAT припиняє ділитися метеорологічними даними з Росією" , – написав Гончаренко.

Річ у тому, що метеорологічні дані можуть відіграти важливу роль у плануванні хімічних чи бактерологічних атак.

Раніше з Росією відмовилися співпрацювати три аналогічні організації.

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У США попереджали, що Москва може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї в Україні.

У РФ закінчуються військові ресурси в Україні

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів з "навчань", які отримали на іспиті "200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили", – сказав глава Міноборони Олексій Резніков.

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