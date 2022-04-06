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Десантники ЗСУ знищили ворожий підрозділ РЕБ та вартових зі спецназу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 20:38
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Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління Генерального штабу ЗС РФ
Десантники ЗСУ знищили окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Десантники ЗСУ знищили окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські десантники знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби та їхню охорону зі спецназу ГУ ГШ ЗС РФ.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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Цими днями воїни 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління Генерального штабу ЗС РФ.

"Народжені перемагати" – саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", – зазначив командир підрозділу.

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Українські захисники знищили окупантів

Українські десантники в Миколаївській області звільнили село від окупантів

У Миколаївській області українські десантники звільнили село від російських окупантів. Про це у себе на сторінці в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як зазначив Геращенко, українські підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, в якому сили противника було знищено.

"Також під час цієї операції десантники захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи", – зазначив він.

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Полковник Дикий Денис - начальник Охтирського гарнізону (Сумська обл.), командир полку оперативного забезпечення. Багато в чому завдяки йому Охтирка витримала шалений натиск загарбників, ставши містом-героєм. А сам полковник Дикий за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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