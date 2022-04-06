Десантники ЗСУ знищили ворожий підрозділ РЕБ та вартових зі спецназу

Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління Генерального штабу ЗС РФ

Десантники ЗСУ знищили окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські десантники знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби та їхню охорону зі спецназу ГУ ГШ ЗС РФ.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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Цими днями воїни 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного Управління Генерального штабу ЗС РФ.

"Народжені перемагати" – саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", – зазначив командир підрозділу.

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Українські захисники знищили окупантів

Українські десантники в Миколаївській області звільнили село від окупантів

У Миколаївській області українські десантники звільнили село від російських окупантів. Про це у себе на сторінці в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як зазначив Геращенко, українські підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, в якому сили противника було знищено.