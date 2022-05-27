Денисенко: Кремль вирішив долю захоплених в Україні територій

Наразі в окупованих районах триває робота з підвищення лояльності до РФ

Денисенко вважає, що Херсон увіллють у РФ / Колаж "Сьогодні"

Зараз можемо говорити, що Росія визначилася у питанні обраного шляху подальшої долі захоплених територій України під час війни, розпочатої 24 лютого.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі програми FREEДОМ на каналі "Україна 24".

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Думка експерта

"Єдине рішення, яке було ухвалено в Кремлі, це про те, що всі території, які будуть окуповані і вже окуповані – це так звані Л/ДНР, Херсонська область, Запорізька область – якщо нам не вдасться їх повернути, вони будуть не просто анексовані, вони будуть регіонами Російської Федерації. Якщо раніше ще були якісь вагання і були думки, що це будуть якісь республіки, ще щось, то зараз ухвалено певне рішення про те, що України не існує, існують лише якісь регіони Російської Федерації, які будуть просто прийматися до РФ" , – заявив Денисенко.

За словами радника, зараз усередині РФ запущено відповідну піар-кампанію.

"Є цілий вал заяв, що Санкт-Петербург відповідатиме за Маріуполь, хтось тут ще за щось відповідатиме. В принципі, розповідають усім про золоті гори, про ріг достатку, який виливатиметься на українські території. Це все – цілковита нісенітниця. Це все робиться, щоб максимально прискорити процес можливого покращення ситуації щодо лояльності цих територій до РФ. На жаль, ми можемо говорити, що РФ ухвалила рішення, що всі захоплені території вони будуть російськими ", – зазначив експерт.

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