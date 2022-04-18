Данилов розповів, за яких умов можуть віддати Путіну Медведчука

Секретар РНБО стверджує, що РФ ніхто не довіряє, адже її представники часто забувають виконувати свої зобов'язання

Медведчука затримали 12 квітня / Колаж "Сьогодні"

Обмін Віктора Медчука, якого затримала СБУ, на українських військових та цивільних можливий. Однак це має статися із залученням третьої сторони.

Про це секретар РНБО Олексій Данилов, пише РБК-Україна.

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"Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума (Путіна – ред.) отримати, і Маріуполь знищити. Довіри нема. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони", – сказав Данилов.

Також, за словами секретаря РНБО, росіяни часто забувають виконувати свої зобов'язання і Москві вже ніхто не довіряє.

"Якщо це відбуватиметься (обмін – ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але треба дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну та Росії. Відповіді на це питання ми поки що не отримали", – підсумував Данилов.

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Пропозиція Медведчука

Сьогодні, 18 квітня, Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Проте радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Віктор Медведчук відразу не обмінюватимуть, хоч би як закликала до цього дружина арештанта Оксана Марченко

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