Що чекає на Путіна у разі поразки в Україні: прогноз американського політолога

Президент Росії Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи ІІ.
Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Der Spiegel політолог із Гарварда Грем Еллісон.
"Є одне питання, над яким найбільше розмірковує керівництво Пентагону та Білого дому: чи може Путін програти цю війну, і якщо поразка буде однозначною, чи зможе він її пережити? Я не знаю, яка їхня відповідь. Моя відповідь – ні", – наголосив американський політолог.
На думку експерта, Путін має рацію, коли вважає, "що у разі явної поразки він втратить владу і, можливо, своє життя – так само, як це зробив цар Микола II 1918 року".
"Путін увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну і, можливо, навіть відродила її... Це не найкраща для нього перспектива", – заявив Еллісон.
При цьому політолог вважає, що президент РФ, якщо йому доведеться обирати між поразкою та ескалацією насильства, обере останнє.
Російський політолог розповів про останню надію Путіна
Після провалу бліцкригу в Україні президент РФ Володимир Путін сподівається, що йому дозволять "зберегти обличчя". Для цього глава Кремля мобілізував свою агентуру за кордоном, яка має допомогти укласти таке потрібне для Росії перемир'я з Києвом, розповів російський політолог Андрій Піонтковський.
"Кремлю дуже важливо залишити в зубах ну хоч якийсь шматок української території. Вже не для того, щоб "продати" своєму народу "перемогу", а для порятунку обличчя. Саме на цьому напрямку найближчими місяцями розгортатиметься дипломатично-пропагандистський наступ Москви", – сказав Піонтковський.