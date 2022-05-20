Що чекає на Путіна у разі поразки в Україні: прогноз американського політолога

Президент РФ може увійти в історію як людина, яка втратила Україну, вважає Грем Еллісон

Військова поразка коштуватиме Володимиру Путіну не лише влади, а й життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін у разі поразки у війні проти України може повторити долю царя Миколи ІІ.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Der Spiegel політолог із Гарварда Грем Еллісон.

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"Є одне питання, над яким найбільше розмірковує керівництво Пентагону та Білого дому: чи може Путін програти цю війну, і якщо поразка буде однозначною, чи зможе він її пережити? Я не знаю, яка їхня відповідь. Моя відповідь – ні", – наголосив американський політолог.

На думку експерта, Путін має рацію, коли вважає, "що у разі явної поразки він втратить владу і, можливо, своє життя – так само, як це зробив цар Микола II 1918 року".

"Путін увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну і, можливо, навіть відродила її... Це не найкраща для нього перспектива", – заявив Еллісон.

При цьому політолог вважає, що президент РФ, якщо йому доведеться обирати між поразкою та ескалацією насильства, обере останнє.

Російський політолог розповів про останню надію Путіна

Після провалу бліцкригу в Україні президент РФ Володимир Путін сподівається, що йому дозволять "зберегти обличчя". Для цього глава Кремля мобілізував свою агентуру за кордоном, яка має допомогти укласти таке потрібне для Росії перемир'я з Києвом, розповів російський політолог Андрій Піонтковський.

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