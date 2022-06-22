Британська розвідка повідомила про надзвичайне виснаження сил РФ на Донбасі

РФ готується підтягувати резерви

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готується активно поповнювати свої сили на Донбасі резервістами. Тим часом підраховано, скільки бойовиків втратила так звана "ДНР" за час війни в Україні, із чого можна зробити висновок про втрати РФ. Про це повідомила британська розвідка на своїй сторінці в Twitter.

Сильні обстріли тривають, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Росія, найімовірніше, готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

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Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня.

Проте самопроголошена "ДНР" публікує дані про свої втрати. Станом на 16 червня вона визнала 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.

Рівень втрат т. зв. "ДНР" еквівалентний приблизно 55 відсоткам початкової чисельності військових, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі.

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Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою. З обох боків, що воюють, здатність формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, вірогідно, стає все більш важливою для результату війни.

Втрати РФ

Станом на 115-й день війни на території України загинуло 33 600 російських солдатів, повідомили в Генштабі ЗСУ. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Також відомо, що за минулу добу ЗСУ відкинули окупантів на двох напрямках. Окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

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Під час атаки на острові Зміїний у Чорному морі ЗСУ вразили ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку. Склад корабельного угруповання ворожих військ за ніч не змінився. Тож загрози та виклики для українських міст зберігаються.