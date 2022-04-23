Велика пушка дала фору "Граду"! ЗСУ розпакували гаубиці з США

В Україні маємо гаубиці Д-30, вони є кількох видів: буксирувального типу, самохідні артилерійські установки на базу

Олексій Бурлаков докладно пояснив, що таке гаубиці. Колаж "Сьогодні"

Що таке гаубиці. У чому їхня перевага над ракетними системами залпового вогню. Все не так як у чорно-білих фільмах.

Про це розповів Олексій Бурлаков у сюжеті каналу "Україна 24" в рамках проєкту "Україна разом".

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Подробиці

Олексій Бурлаков пояснив для глядачів доступною мовою, що таке гаубиці.

"Це артилерійська установка, артилерійська система. Залежно від ступеню її розвитку й сучасності, стежити за тим потрапило воно кудись чи не потрапило має якась інша система, як то безпілотник або щось подібне. І саме цим гаубиця відрізняється від звичайної пушки. Так само відрізняється вона ще й дальністю стрільби і тим куди вона стріляє. Адже пушка власне – по тих цілях, які бачить, а гаубиця стріляє дуже далеко", – розповів він.

Наразі, в Україні маємо гаубиці Д-30. Вони є кількох видів: буксирувального типу, самохідні артилерійські установки на базу. Переважно це танкова база. Вона там закріплюється, модернізується і виходить гаубиця, яка їздить сама по собі, простими словами. Гаубиці Д-30, які в нас є, мають калібр 122 мм. Те, що нам надають американці або ми купуємо в інших країн, розповідає журналіст, переважно мають калібр 155 мм.

"У чому різниця – тупо розмір дула, діаметр. Те як воно вилітає, скільки вибухівки можна вкласти в один снаряд – від того залежить і дальність, і площа ураження, на яку потрапляє цей снаряд", – додав Бурлаков.

Також Олексій Бурлаков зауважив, що 155 мм – це натівський стандарт, і багато з наших українських заводів вже кілька років вміють випускати такі снаряди, тому ми здатні поповнювати запаси, якщо продовжимо виробництво.

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"Заряди для 155 мм гаубиць вони дешевші, ніж ті, що ми наразі використовуємо для Д-30. Тому що для Д-30 має бути гільза для снаряду, а американські гаубиці гільз не потребують. Гільза – це дорого, без гільзи – це дешево", – зазначив він.

Журналіст роз'яснив, чому гаубиці – це ефективніше, ніж системи залпового вогню. Насамперед тому, що для систем потрібно багато снарядів, які треба возити із собою.

"Для гаубиць теж треба купа снарядів, але вони стріляють по одному і, власне, все це відбувається простіше. Є різні методи заряджання цих гаубиць, і стріляють теж не як у фільмах про Другу світову війну, що стрільнули, потім п'ятнадцять людей відтягують, викидають гільзу, все це триває не так багато часу, як ми бачили в чорно-білих фільмах".

Перевага гаубиць полягає також в тому, що вони швидше розгортуються для стрільби.

"Вони швидше приїхали, відстрілялися, згорнулися і поїхали. Це скоріше набагато відбувається, ніж ракети залпового вогню. Перезарядка відбувається швидше, тому що дванадцять ракет в "Град" чи одна пушка в гаубицю, це теж має суттєву різницю".

Грає на користь гаубиць і територія, з якої можна вести вогонь. Вона теж викликає менше питань для гаубиці, ніж для ракетних систем залпового вогню.

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Росія відправила мародерів воювати в Україні

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.

Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Крім того, викрадали дитячі іграшки та жіночу білизну.