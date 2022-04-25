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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Блінкен та Остін приїжджали до Києва до Зеленського з трьох причин – Reuters

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 07:40
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Держсекретар та міністр оборони прибули до України вчора, 24 квітня
Блінке та Остін поспілкувалися з Зеленським / Колаж "Сьогодні"
Блінке та Остін поспілкувалися з Зеленським / Колаж "Сьогодні"

Під час візиту до Києва Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Міноборони США Ллойд Остін пообіцяли Україні нову фінансову допомогу та нове військове фінансування.

Про це пише Reuters.

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Вчора, 24 квітня, Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін прибули до України, зустрілися із президентом Володимиром Зеленським, а також іншими українськими чиновниками.

Візит був для того, щоби продемонструвати західну підтримку України. Представники США також пообіцяли нову допомогу Україні у розмірі 713 мільйонів доларів.

За словами Блінкена та Остіна, США планує виділити ще і нове іноземне військове фінансування Україні на суму понад 322 мільйони доларів.

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Представники США підкреслили і зсув у конфлікті, оскільки українські сили, озброєні масовою притокою зброї із Заходу, успішно відбили напад Росії на Київ.

"В результаті загальна допомога США в галузі безпеки Україні з моменту вторгнення склала близько 3,7 мільярда доларів. Це забезпечить підтримку можливостей, які потрібні Україні, особливо для боротьби на Донбасі. Ця допомога також допоможе збройним силам України перейти на більш досконалі системи озброєння та протиповітряної оборони, переважно системи НАТО", – додав чиновник.

Зеленський проговорився про візит Блінкена

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро 23 квітня проговорився про візит Блінкена. Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит. Проте Зеленський сказав, що приїзд Блінкена не був секретом.

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"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи відомо, завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки. У мене буде зустріч із міністром оборони та державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

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