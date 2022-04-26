Били та катували електрострумом: окупанти викрали не менш ніж 200 жителів Київської області

Викрадених мирних мешканців окупанти змушували із зав'язаними очима підписувати документи

Росіяни викрали жителів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Київщині викрали щонайменше 200 мирних мешканців для "обмінного фонду". Викрадених людей військові РФ вивозили до Курської, Брянської, Бєлгородської та Ростовської областей.

Про це повідомили в Медійній ініціативі за права людини (МІПЛ).



Деяких людей вдалося визволити з російського полону. У МІПЛ поспілкувалися з тими, кого врятували.

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Окупанти били викрадених українців. Деяких із них навіть катували електричним струмом під час допитів. У них взяли відбитки пальців та кров на аналіз.

Очікувано, що жодних рішень суду чи пояснень від загарбників українці не отримували. Викрадених мирних мешканців змушували із зав'язаними очима підписувати документи.

Відбувся черговий етап обміну полоненими

19 квітня відбувся п'ятий етап обміну полоненими, в Україну повернулися 76 людей.

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"Ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцери. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п'ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – розповіла віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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