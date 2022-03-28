Вірменія відправила до Росії винищувачі Су-30 для війни проти України – турецькі ЗМІ

Бойові літаки доставили в РФ спеціально навчені вірменські пілоти

Вірменія відправила винищувачі Су-30 для підтримки Росії у війні проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Вірменії направила до Росії бойові літаки та льотчиків для участі у війні проти України. Про це повідомило турецьке видання Haber Global, посилаючись на власні джерела в розвідці у понеділок, 28 березня.

За даними видання, 25 березня з Вірменії вилетіли чотири винищувачі Су-30, які вирушили до Росії "для використання в Україні". Також зазначається, що бойові літаки доставили в Росію спеціально навчені вірменські пілоти.

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"Отже, Вірменія стала союзником окупації в Україні та стороною війни", – пише видання.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Нагірному Карабаху відновилися воєнні дії. Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану в наступі та захопленні села Паруху невизнаній Нагірно-Карабаській республіці, яке сталося вчора, 24 березня. Вірменія просить допомоги у російських військових-"миротворців".

Також ми інформували, що під Харковом ЗСУ збили російську винищувач Су-35 та затримали льотчика.