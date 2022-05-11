Мародери РФ пограбували у Мелітополі скарби скіфських вождів

Російська армія вкрала скіфське золото , що зберігалося в Мелітопольському краєзнавчому музеї Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора .
Крадіжка із музею
"У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого століття" повідомленні.
Історія колекції
- За півроку до анексії Криму Росією чотири кримські музеї – Керченський історико-культурний заповідник, Центральний музей Тавриди, Бахчисарайський історико-культурний заповідник та "Херсонес Таврійський" – направили до Бонну, а потім до Амстердаму виставку "Крим – золотий острів у Чорному морі".
- Колекція налічує, за різними даними, від 300 до 2000 предметів.
- У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні в Україну, ні до захопленого Росією Криму до вирішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
- Влітку 2015 року Міністерство юстиції України підготувало позов в Окружній з уд Амстердама у справі про "скіфське золото".
- Окружний суд Амстердаму у грудні 2016 року ухвалив , що "скіфське золото" належить Україні та має бути передано до Києва.
- Російська влада від імені музеїв Криму в січні 2017 року подала апеляційну скаргу.
- У березні 2019 року розпочалися слухання з цього питання в Апеляційному суді Амстердама, винесення остаточного рішення кілька разів переносилося .
- Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов на нинішнє рішення суду заявив , що Київ "отримає дірку від бублика", а не колекцію