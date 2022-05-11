Мародери РФ пограбували у Мелітополі скарби скіфських вождів

Нескорені

Алмаз - бельгійська вівчарка-сапер кінологічної служби ЗСУ в Київській області. Молодий пес нещодавно розпочав кар’єру розшукувача мін, але вже довів свій талант і ефективність. За два місяці війни Алмаз знайшов сотні вибухонебезпечних приладів, які ворог залишив по собі.

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