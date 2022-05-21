План Росії влаштувати "розвідувальний удар" по-сирійськи провалився – британська розвідка

Росія не змогла скористатись перевагою в авіації, яку мала напередодні вторгнення. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії в Twitter.
У війні, яку розв'язала Росія в Україні, особливу роль відіграє безпілотна авіація.
"Росія намагалася реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку відпрацювала в Сирії. Вона має на увазі використання розвідувальних дронів для знаходження цілей, які згодом повинні знищуватися бойовою авіацією або артилерією", – зазначили у розвідці.
Але українська армія, на відміну від сирійських ополченців, чудово вміє боротися із російськими дронами. Через три місяці війни втрати БПЛА настільки великі, що можливості окупантів зменшуються.
"Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники такими ж темпами, можливості розвідки, спостереження та рекогносцування її військ погіршуватимуться, що в цілому негативно позначиться на оперативній ефективності. Росії доводиться в обмеженому форматі використовувати авіацію у війні з Україною. Пілоти РФ намагаються залітати на українську територію" і завдавати ударів з далекої відстані. Вони, очевидно, бояться потрапити під удар ППО ЗСУ", – йдеться у звіті.
87-й день війни в Україні
- Окупанти ракетами обстріляли Рівненську та Вінницьку області. Сьогодні українські військові збили ворожу ракету поблизу м. Немирів.
- В Україні продовжуються обстріли вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Залишається загроза ракетних ударів із території Білорусі. Крім того, в Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту.
- Російські окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Там зафіксували зосередження спеціальної техніки. Також загарбники перекидають додаткові підрозділи.
- Ще однією жертвою безглуздих дій російських загарбників став стадіон "Сонячний" у Харкові. Під час одного з обстрілів окупанти практично знищили арену, на якій тренувалася збірна України.
- Російські окупанти за добу втратили 150 людей особового складу, 26 бойових броньованих машин та 1 вертоліт.
- У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення. При посадці окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Азовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.